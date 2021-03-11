محمد بن زايد يتصدر "تويتر"

تصدر وسم الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي موقع "تويتر"، في يوم ميلاده، حيث عايده المتابعون، معبرين له "عن حبهم وأمنياتهم ببقائه سندا للإمارات وشعبها".

وقال المغردون إن "يوم ميلاد الأمير هو يوم فرح لكل الإماراتيين.. هو حقق العز والفخر للبلاد.

كما نشروا صورا له في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقوها "بعبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة".

Sheikh Mohamed bin Zayed at 60: rare images shed light on Crown Prince's early life in Abu Dhabi https://t.co/RDpsAXDqJN#محمد_بن_زايدpic.twitter.com/Uv5U2I3wQK — The National (@TheNationalNews) March 11, 2021

ووصفه المغردون بأنه رمز للتسامح والسلام، فقال أحدهم: "القائد الذي نذر نفسه للوطن.. فهو رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية.. كل عام وأنت بخير سيدي صاحب السمو محمد بن زايد".

كما أشادوا بمواقف خلال مسيرة حياته، على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المتابعات: "وهو عيد ميلاد صاحب المواقف المشرفة التي يشهد لها التاريخ ويسطرها بأحرف من ذهب والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

كما نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر "تويتر" تسجيلا صوتيا لبن زايد عندما كان لا يزال في المدرسة.

بمناسبة يوم ميلاد سموه .. تسجيل صوتي لصاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد .. والأستاذ أحمد مندي يسترجع ذكرياته مع الطالب المجتهد الذي عُرف عنه حب طلب العلم والمشاركة الفاعلة pic.twitter.com/Y8E1EYq46J — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 11, 2021

المصدر: RT