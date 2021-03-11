 
مباشر
عاجل
تشاووش أوغلو: أطلقنا عملية تشاورية جديدة والهدف يكمن في تنسيق الخطوات من أجل تسوية النزاع السوري

لافروف يجتمع في الدوحة مع أمير قطر ووزير خارجيتها

أخبار العالم العربي

لافروف يجتمع في الدوحة مع أمير قطر ووزير خارجيتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxxw

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس في الدوحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل في زيارة رسمية قادما من السعودية.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف اجتمع في الدوحة أيضا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونشرت صورا للاجتماعين.

وحضر اللقاء بين الأمير تميم ولافروف أيضا نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

ومن المقرر أن يجري لافروف في الدوحة في وقت لاحق من اليوم محادثات ثلاثية مع نظيريه القطري وكذلك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتمثل قطر آخر وجهة في الجولة الخليجية التي زار وزير الخارجية الروسي خلالها أيضا الإمارات والسعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا