لافروف يجتمع في الدوحة مع أمير قطر ووزير خارجيتها

استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس في الدوحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل في زيارة رسمية قادما من السعودية.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف اجتمع في الدوحة أيضا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونشرت صورا للاجتماعين.

🇷🇺🇶🇦 В Дохе состоялась встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.#РоссияКатар#Лавровpic.twitter.com/39E6dIc7Pd — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 11, 2021

🇷🇺🇶🇦 В Дохе Министр иностранных дел России С.В.Лавров встретился с Вице-премьером, Министром иностранных дел Катара М.Аль-Тани. #РоссияКатар#Лавровpic.twitter.com/IrZEuIO8NO — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 11, 2021

وحضر اللقاء بين الأمير تميم ولافروف أيضا نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

ومن المقرر أن يجري لافروف في الدوحة في وقت لاحق من اليوم محادثات ثلاثية مع نظيريه القطري وكذلك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتمثل قطر آخر وجهة في الجولة الخليجية التي زار وزير الخارجية الروسي خلالها أيضا الإمارات والسعودية.

المصدر: RT