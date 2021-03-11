نيابة النقض المصرية توصي بتأييد إدراج أبو تريكة و1527 آخرين على قوائم الإرهاب

أوصت نيابة النقض المصرية، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصا آخرين، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.





كما أوصت النيابة، في رأيها الاستشاري غير الملزم، بإلغاء إدراج أحمد أبو السعود حمزة وتحديد جلسة للنظر في الموضوع، ورفض الطعن للباقيين.

وشهدت أولى جلسات النظر بالطعن للمتهمين، التي انعقدت بدار القضاء العالي، اليوم الخميس، مطالبة فريق الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة، بتأجيل النظر بالطعن، إلى حين الإطلاع على مذكرة النيابة.

ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبو تريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج أبو تريكة و1537 شخصا على قوائم الإرهابيين.

المصدر: RT

القاهرة- ناصر حاتم