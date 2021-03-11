الحكومة الأردنية تقول إن "رؤوسا ستتدحرج" إذا ثبت تسريب وثائق رسمية

أعلنت الحكومة الأردنية، أن "رؤوسا ستتدحرج" إذا ثبت تسريب وثائق رسمية تتعلق ببلاغ رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة حول تشديد إجراءات كورونا بالبلاد إثر تسجيل أرقام قياسية.

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وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة، صخر دودين، أن عناصر من وحدة الجرائم الإلكترونية وصلت إلى مبنى رئاسة الوزراء، للتحقيق بتسريب جزء من بلاغ الخصاونة حول إجراءات الحظر وقرارات الحكومة.



وشدد وزير الإعلام، على أن "رؤوسا ستتدحرج" إذا ثبت تسريب الوثائق من قبل موظفين في رئاسة الوزراء أو أي مؤسسة حكومية أخرى، مضيفا بالقول: "إذا تم تسريب أمر دفاع اليوم.. فقد يسرب غدا ما هو أهم من ذلك".



وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أن الإجراءات الجديدة شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر، نظرا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: عمون