الحوثيون يتهمون التحالف العربي بشن 27 غارة على 4 محافظات تحت سيطرتهم في اليمن

أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بأن التحالف العربي شن غارات مكثفة على مناطق سيطرة الحركة في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء وصعدة.

وأوضحت القناة أن طيران التحالف العربي شن 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 10 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرب، و4 أخرى على مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب جنوبي المحافظة الغنية بالنفط.

وأضافت، أن التحالف جدد قصفه الجوي على العاصمة صنعاء وضواحيها، إذ نفذ ثلاث غارات على مركز أبو نشطان العلمي في مديرية أرحب شمالي صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة بيت نعم وشبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان في محافظة صنعاء (14 كم شمال غربي صنعاء).

وأشارت إلى أن طيران التحالف عاود استهداف حي النهضة، الذي يضم معسكر سلاح الصيانة شمالي العاصمة صنعاء بغارتين، بعد ساعات من غارات مماثلة على المنشأة العسكرية ذاتها.

وأضافت "المسيرة" أن محافظة البيضاء وسط اليمن، تعرضت إلى 4 غارات جوية نفذها التحالف على مديرية السوادية شمالي البيضاء، في حين استهدفت غارتان مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

المصدر: "سبوتنيك"