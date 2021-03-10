مصر: سيتم الحصول على ملايين الجرعات من لقاح كورونا الشهر الحالي

قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، إن "وضع مصابي كورونا حتى الآن مطمئن، ولكن هناك زيادة في بعض المحافظات".

وأضاف سعد في تصريح له، أن "الدولة قامت بتطعيم عدد كبير من المواطنين"، لافتا إلى أن حملة التطعيمات بدأت من السبت الماضي.

وأكد أن هناك لقاحات تكفي لكل من سجل اسمه لتلقي اللقاح.

ولفت إلى أنه خلال الشهر الحالي سيتم استقبال ملايين الجرعات، واللقاحات ستكون متوفرة بأعداد كبيرة.

وأشار إلى أن هناك 40 مركزا يوفرون اللقاح للمواطنين، وهناك 250 ألف سجلوا للحصول على اللقاح.

وأوضح أنه كان يتوقع أن يكون التسجيل أكثر، لكن هناك توقعات بزيادة أعداد المواطنين الذين يسجلون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ناصر حاتم

المصدر: RT