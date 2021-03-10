لافروف يبحث مع محمد بن سلمان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي وصل إلى المملكة بزيارة رسمية.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان ولافروف استعرضا خلال الاجتماع "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".

🇷🇺🇸🇦 Министр иностранных дел России С.В.Лавров встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. #Россия#СаудовскаяАравия#Лавровpic.twitter.com/EdcrZ2J00p — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 10, 2021

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن لافروف والأمير محمد تبادلا خلال الاجتماع نقل التحيات المتبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكبار من كلا الطرفين، منهم وزيرا الطاقة والخارجية السعوديان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

ووصل عميد الدبلوماسية الروسية إلى العاصمة السعودية قادما من الإمارات، ومن المقرر أن تشمل جولته الخليجية الحالية أيضا دولة قطر.

المصدر: واس