الصحة العراقية: الموقف الوبائي ما زال خطرا ويتجه نحو الأسوأ

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من استمرار خطورة الموقف الوبائي في البلاد، فيما أشارت إلى أن الوضع يتجه نحو الأسوأ.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "الغرض من تمديد إجراءات حظر التجوال، جاء لتقليل انتقال الفيروس بين المواطنين، لكننا نأمل بأن يكون هناك التزام حقيقي، لأننا لمسنا العكس".

وأضاف، أن "الموقف الوبائي ما زال خطرا ويتجه نحو الأسوأ، نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، رغم النداءات المتكررة التي نطلقها".

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ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجل أكثر من 731 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13590 حالة وفاة.

المصدر: وكالات