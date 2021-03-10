لافروف: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب الأمريكية ليس شيكا على بياض والأولوية وقف القتال

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن الأولوية القصوى في اليمن تكشف في وقف القتال وجلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار بهدف منع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى.

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في الرياض اليوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نحن وأصدقاؤنا السعوديون قلقون إزاء مستجدات الأحداث في اليمن حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة عاجلة نتيجة للنزاع المستمر منذ نحو ست سنوات. ونحن موحدون في أنه لا يمكن إنقاذ البلاد من الانزلاق الذي لا رجعة فيه إلى الفوضى والكارثة الإنسانية إلا من خلال وقف القتال في أسرع وقت ممكن وتسوية المشاكل والخلافات الملموسة العديدة القائمة حول طاولة التفاوض حيث يجب التوصل إلى اتفاقات تراعي مصالح جميع القوى السياسية في اليمن".

وأعرب لافروف في هذا الصدد عن دعم موسكو لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

يتبع..