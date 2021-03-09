حمد بن جاسم: تصعيد الحوثيين على السعودية يأتي بسياق استعدادات لإنهاء الاقتتال في اليمن

اعتبر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، أن "تصعيد الحوثيين في اليمن لهجماتهم على السعودية يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بن جاسم: "من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن".

وأضاف: "هو أيضا مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الاتفاق النووي".

من الواضح أن تصعيد الحوثيين للهجمات على المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في سياق الاستعداد لمباحثات منتظرة لإنهاء الاقتتال في اليمن. وهو أيضاً مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية المرتقبة حول الإتفاق النووي، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 9, 2021

المصدر: RT