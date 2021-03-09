مصر تنفي وجود تعذيب داخل السجون "باستخدام الكهرباء"

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"الادعاءات" حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء.

وقالت الداخلية في تغريدة عبر "تويتر": "لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء".

وأكدت أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات".

لا صحة للإدعاءات التى نشرتها المدعوة منى سيف ، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف ،حول وجود تعذيب داخل #السجون بإستخدام الكهرباء ،وجارى إتخاذ #الإجراءات_القانونية حيال تلك الإدعاءات#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/ChuW54JW3S — وزارة الداخلية (@moiegy) March 9, 2021

يذكر أن علاء عبد الفتاح أوقف في سبتمبر الماضي احتياطيا بعد مظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في هذه المظاهرات إذ كان الناشط المعارض قد خرج قبل شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة استمرت خمس سنوات.

المصدر: RT