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مصر تنفي وجود تعذيب داخل السجون "باستخدام الكهرباء"

أخبار العالم العربي

مصر تنفي وجود تعذيب داخل السجون
AFP
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نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"الادعاءات" حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء.

وقالت الداخلية في تغريدة عبر "تويتر": "لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس علاء عبد الفتاح سيف، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء".

وأكدت أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات".

يذكر أن علاء عبد الفتاح أوقف في سبتمبر الماضي احتياطيا بعد مظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في هذه المظاهرات إذ كان الناشط المعارض قد خرج قبل شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة استمرت خمس سنوات.

المصدر: RT

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