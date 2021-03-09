الحوثيون لواشنطن: لماذا لا توصلون رسائل السلام الميدانية العملية بدلا عن التهديد؟

توجه المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد عبد السلام للولايات المتحدة، سائلا: "لماذا لا توصلون رسائل السلام الميدانية العملية بدلا عن التهديد؟".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال عبد السلام: "نقول للأمريكيين، مادام وأنتم تقولون أن بإمكانكم إيصال رسائل للحوثيين، فلماذا لا توصلون رسائل السلام الميدانية العملية بدلا عن التهديد؟".

وأضاف: "التهديد لو كان يصنع سلاما لصنعه العدوان المستمر حتى الآن".

نقول للأمريكان، مادام وأنتم تقولون أن بإمكانكم إيصال رسائل للحوثيين

فلماذا لا توصلون رسائل السلام الميدانية العملية بدلا عن التهديد؟



التهديد لو كان يصنع سلاما لصنعه العدوان المستمر حتى الآن. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 9, 2021

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وصفت الهجمات الأخيرة للحوثيين على السعودية بأنها "غير مقبولة وخطيرة"، مشددة على أنها تعرض المدنيين للخطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إن هذه الهجمات "غير مقبولة وخطيرة" وتعرض المدنيين للتهديد بمن فيهم الأمريكيون.

وأضاف برايس أن "مثل هذه الهجمات ليست من أعمال جماعة جادة بشأن السلام"، وأشار إلى أن "الحوثيين عليهم وقف هذه الاعتداءات وإظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية والبدء بالتفاوض لتحقيق السلام في اليمن".

المصدر: RT