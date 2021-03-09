إيران: البحرين والإمارات ستواجهان مشاكل داخلية جراء التطبيع مع إسرائيل

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن "البحرين والإمارات ستواجهان مشاكل داخلية جراء إعلان التطبيع مع إسرائيل، الذي جاء بضغط من واشنطن".

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، قال عبد اللهيان إن "التطبيع بين إسرائيل والدول العربية حدث تحت ضغط هائل على حكام الإمارات والبحرين من قبل البيت الأبيض، ولم يحدث في ظروف يمتلك فيها حكام هذه الدول الإرادة".

وأضاف: "العالم سوف يرى في المستقبل القريب أن حكام الإمارات والبحرين الذين أعلنوا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيتعرضون لمشاكل وتحديات كبيرة داخل بلدانهم".

وتابع: "ادعاءات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو حول تشكيل تحالفات مع السعودية والإمارات والبحرين ليست إلا كذبة".

المصدر: "سبوتنيك"