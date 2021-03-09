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الحريري يلتقي لافروف في أبو ظبي

أخبار العالم العربي

الحريري يلتقي لافروف في أبو ظبي
الصورة من "تويتر"
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التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكر حساب الحريري عبر "تويتر" أن اللقاء بين الجانبين جرى في حضور مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الحريري للشؤون الروسية، جورج شعبان، مشيرا إلى أن البحث خلال اللقاء تناول مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

المصدر: RT

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