الحريري يلتقي لافروف في أبو ظبي

التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكر حساب الحريري عبر "تويتر" أن اللقاء بين الجانبين جرى في حضور مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الحريري للشؤون الروسية، جورج شعبان، مشيرا إلى أن البحث خلال اللقاء تناول مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

التقى الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم في #أبوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حضور مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول البحث خلال اللقاء مجمل الأوضاع والتطورات في #لبنان والمنطقة. pic.twitter.com/XVOdvKjLcx — Saad Hariri (@saadhariri) March 9, 2021

المصدر: RT