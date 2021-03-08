مصر..43 وفاة و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 43 وفاة و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11038، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 187094.

وبدأت مصر حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في الرابع من الشهر الحالي، لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وبدأ التطعيم في المركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" فى مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

المصدر: RT