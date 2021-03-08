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مصدر يكشف لـRT مصدر أصوات الانفجارات التي سمعت في قاعدة عين الأسد غربي العراق

أخبار العالم العربي

مصدر يكشف لـRT مصدر أصوات الانفجارات التي سمعت في قاعدة عين الأسد غربي العراق
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، أن أصوات التفجيرات التي سمعت في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار، كانت لتدريبات تقوم بها القوات الأمريكية.

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Greg Nash
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وقال المصدر لـRT، إن "القوات الأمريكية تقوم بتدريبات على بعض الأسلحة، ولم تتعرض لأي قصف".

يذكر أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أكد في 3 فبراير الماضي، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لهجوم صاروخي.

المصدر: RT

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