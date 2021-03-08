القوات الإسرائيلية تفض فعالية نسوية في الطور وتعتقل سيدتين

اقتحمت قوات إسرائيلية، فعالية نسوية للاحتفاء بيوم المرآة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين، في بلدة الطور بشرق مدينة القدس، واعتقلت سيدتين.

وقالت ياسمين الصياد، إحدى القائمات على الاحتفالية، إن قوات إسرائيلية فضت فعالية نسوية عبارة عن معرض تراثي لنساء مقدسيات، في مقر نادي جبل الزيتون بالطور، واستولت على ملابس فلسطينية تراثية، ومحتويات المعرض.

وأضافت أنه جرى اعتقال مديرة مركز الطور النسوي، إخلاص الصياد، ومصممة الأزياء، منال ابو سبيتان، واقتادوهما إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس.

المصدر: RT