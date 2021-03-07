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قطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" بالسعودية

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قطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة
العلمان القطري والسعودي
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أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي"، بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وأكدت السعودية لاحقا، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

المصدر: RT

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