الكويت تدين هجوم الحوثيين على السعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها بأشد العبارات لاستمرار استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة من قبل الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الأحد إن "استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، كما أنه يعد انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين".

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن "للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت الوزارة في بيان وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

المصدر: "كونا"