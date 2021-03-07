مصر.. إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر في قضية "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة"

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر بتدابير احترازية في اتهامه بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

ويواجه صقر في القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهاما بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف القانون وتهديد الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى صقر، مؤسس شركة "بيزنس نيوز"، في 12 أبريل 2020.

ناصر حاتم

المصدر: RT