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تبون يعزي زعيم البوليساريو

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تبون يعزي زعيم البوليساريو
AFP TONY KARUMBA
زعيم البوليساريو إبراهيم غالي -أرشيف-
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قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه للأمين العام لجبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إثر وفاة والدته.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى نبأ فقدان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي لوالدته بأسى وتأثر، داعيا الله أن ينعم عليه بالصبر والسكينة".

وأضاف البيان أن تبون "تقدم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة للرئيس الصحراوي وكافة عائلته".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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