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الجزائر.. سيول جارفة تودي بحياة 6 أشخاص في مدينة الشلف (صور)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. سيول جارفة تودي بحياة 6 أشخاص في مدينة الشلف (صور)
AFP RYAD KRAMDI
الحماية المدنية في الجزائر
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قتل 6 أشخاص بمدينة الشلف الجزائرية، اليوم السبت، بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن التساقط الكثيف للأمطار.

وجاء في بيان للحماية المدنية أن "التقلبات الجوية المسجلة في ولاية الشلف وببلدية واد السلي تسببت في جرف 03 سيارات بواد مكناسة".

وأضاف البيان أن السيول الجارفة "أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وهم رجلان وثلاث نساء وطفل".

🔴#تقلبــات_جويـــة وفاة 6 أشخاص جرفتهم المياه بوادي #مكناسة_بالشلف #الموقع_الاخباري_للتلفزيون_الجزائري

Publiée par ‎Télévision Algérienne - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ sur Samedi 6 mars 2021

المصدر: RT

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