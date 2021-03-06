الجزائر.. سيول جارفة تودي بحياة 6 أشخاص في مدينة الشلف (صور)

قتل 6 أشخاص بمدينة الشلف الجزائرية، اليوم السبت، بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن التساقط الكثيف للأمطار.

وجاء في بيان للحماية المدنية أن "التقلبات الجوية المسجلة في ولاية الشلف وببلدية واد السلي تسببت في جرف 03 سيارات بواد مكناسة".

وأضاف البيان أن السيول الجارفة "أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وهم رجلان وثلاث نساء وطفل".

المصدر: RT