وزارة الخارجية المصرية تنعى مواطنا قتل على يد سعودي في الرياض

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل مواطن مصري وإصابة آخر بجروح أمس 5 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

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وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن وجرح المواطن الآخر، وهو سامي محمد حسن، قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.

وتابع الدبلوماسي أن القنصلية حرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

كما أكد عباس أن القنصلية العامة في الرياض تتابع من كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.

وقدمت وزارة الخارجية المصرية خالص تعازيها لأسرة الفقيد.

ناصر حاتم

المصدر: RT