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السعودية تسجل 5 وفيات و382 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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السعودية تسجل 5 وفيات و382 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters واس
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أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت خلال يوم أمس الجمعة 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 384 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ شهر.

وأكدت الوزارة اليوم السبت أن حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع خمس حالات وفاة جديدة، فيما تماثل 378 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 379474 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 6524 حالة وفاة، و370300 حالة شفاء، و2650 حالة نشطة، منها 494 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT

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