الإمارات..أبو ظبي تفتح دور السينما بنسبة سعة 30%

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي، فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

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ويأتي هذا الإجراء بعد أن بلغ مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي قدمتها الإمارات لساكنيها لغاية أمس الجمعة، ستة ملايين و235 ألفا و316 جرعة، إذ ارتفع معدل توزيع هذا اللقاح إلى 63.04 جرعة لكل 100 شخص.

وتشدد الإمارات في مراقبة الأماكن والمحلات التي تم فتحها، مع التهديد بالإغلاق في الحالات المخلفة للإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن رصد 10 وفيات بسبب فيروس كورونا، و3072 إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال آخر 24 ساعة.

وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى أمس إلى 405277 حالة إصابة، والوفيات إلى 1296 وفاة.

كما أعلنت الوزارة أمس عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك بلغ مجموع حالات الشفاء في البلاد، 389304 حالات.

المصدر: صحيفة "البيان"