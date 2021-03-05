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بعد قرار المغرب.. مصر للطيران توقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا

أخبار العالم العربي

بعد قرار المغرب.. مصر للطيران توقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا
Reuters
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أعلنت مصر للطيران، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا بالمغرب، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر.

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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الحكومة المغربي، قد أعلن أمس الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، إلى غاية 10 أبريل المقبل.

المصدر: RT

 

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