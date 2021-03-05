في أول حادث من نوعه.. ضبط 17 طنا من راتنج القنب متجهة من لبنان إلى ليبيا عبر النيجر

أعلنت وكالة مكافحة تهريب المخدرات في غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، أن شرطة النيجر ضبطت 17 طنا من راتنج القنب في شحنة منشأها لبنان وكانت متجهة إلى ليبيا في أول حادث معروف من نوعه.

وذكر المتحدث باسم الوكالة، أديلي تورو، أن شحنة المخدرات قيمتها 37 مليون دولار، مبينا أنها انطلقت من لبنان ومرت عبر ميناء لومي في توغو قبل أن تنقل بشاحنة شمالا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد أكثر من ألف كيلومتر وعبر ممرين حدوديين.

وأوضح تور أن الشحنة تم ضبطها يوم 2 مارس في مخازن في نيامي، وكان المهربون يعتزمون نقلها على متن شاحنات إلى ليبيا عبر مدينة أجاديز الصحراوية، معقل تهريب السلع والمهاجرين في منطقة الصحراء الكبرى.

وقال تورو إن هذه أكبر شحنة قنب يجري ضبطها في تاريخ النيجر وأول شحنة مخدرات يعرف أنها قادمة من لبنان.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على 11 شخصا من النيجر و2 آخرين من الجزائر لصلتهم بالقضية.

المصدر: "رويترز"