الصدر يغرد بشأن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

غرد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بشأن وصول بابا الفاتيكان إلى بغداد في أول زيارة بابوية إلى العراق.

وكتب الصدر على حسابه في تويتر: "أهلا وسهلا بالبابا فرنسيس".

ولم يكتب الصدر أكثر من هذه الجملة.

واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي اليوم من قبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، واصطف الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه البابا بالرئيس العراقي برهم صالح، ترحيبا منهم بأول زيارة بابوية لبلدهم العراق.

المصدر: RT