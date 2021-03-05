لبنان.. التوقف عن التدريس كليا لمدة أسبوع!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب "التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بوعودهم".

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وقال المجذوب اليوم الجمعة: "طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، لكن ووجِهت كلّ الطلبات بالاستهتار، لأنّه للأسف في لبنان التربية ليست أولوية".

وشدد على أن "العام الدراسي يجب ألا يضيع، ويجب ألا نخسر التربية، واللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية