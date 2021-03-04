الكويت تفرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، يوم الخميس، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وحسب صحيفة "القبس"، يبدأ الحظر في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسجلت الكويت في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء كورونا في البلاد.

المصدر: "القبس"