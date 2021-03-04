وزير سعودي عن تيران وصنافير: محمد بن سلمان قام بأمور غير طبيعية لعودتهما إلى المملكة

تطرق وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، إلى دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير لبلده من مصر.

وقال قطان، في حوار أجرته معه قناة "روتانا خليجية": "سوف يسجل تاريخ المملكة العربية السعودية ما قام به محمد بن سلمان بن عبد العزيز بعودة هاتين الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية بحزم وبقوة وبكل ما تتخيل.. قام بأشياء غير طبيعية".

كما أشاد الوزير السعودي بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العملية، موضحا: "الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر".

وأعرب قطان عن قناعته بأنه لو كانت السعودية على "علاقات غير طيبة" مع مصر وتقدمت بشكوى بشأن تيران وصنافير إلى الأمم المتحدة لكانت ستحصل على الجزيرتين، وقال إن السياسي المصري مصطفى الفقي قدم اقتراحا بهذا الشأن.

وذكر الوزير السعودي أنه أعرب حينئذ عن رفضه لهذا الاقتراح، واصفا تبادل الشكاوى بين مصر والسعودية في الأمم المتحدة أمرا مستحيلا.

وتطرق قطان مجددا إلى دور محمد بن سلمان في القضية، مشددا على أن ما قام به ولي العهد "سوف يذكره التاريخ".

وأوضح أن الموضوع كان يدوم سنوات طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، مضيفا أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "كان يتهرب من الأمر وكلما فُتح معه يقول: حاضر بكرا وبعده".

وتابع قطان: "جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية".

وكشف الوزير السعودي أنه التقى ضابطا مصريا كان يبلغ في ذلك الوقت من العمر 91 عاما، وهو أكد أن الملك فاروق أمره بالتوجه إلى المملكة السعودية لمقابلة الملك عبدالعزيز وطلب هاتين الجزيرتين.

المصدر: RT