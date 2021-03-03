منظمة: مهربون يلقون بعشرات المهاجرين الأفارقة في البحر

ألقى مهربون عشرات المهاجرين الأفارقة من على ظهر مركب قبالة سواحل جيبوتي الأربعاء، بينما كانوا في طريقهم إلى اليمن أملا في دخول السعودية للعثور على عمل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إيفون نديغي، إن "المركب الذي كان يقل 200 مهاجر، غادر أوليبي في جيبوتي الساعة الثانية صباحا".

وأضافت: "أكد ناجون على أنه بعد نصف ساعة، رأى المهربون أن حمولة المركب تزيد عن طاقتها فقاموا بإلقاء ما لا يقل عن 80 راكبا من على متنه"، مشيرة إلى "انتشال 5 جثث".

ويعتقد أن من بين الجثث التي تم انتشالها، من تقطعت بهم السبل في اليمن بعد عدم تمكنهم من العبور إلى السعودية، أحيانا بسبب قيود فيروس كورونا، وابتلعهم البحر لدى محاولتهم العودة.

المصدر: "رويترز"