العراق.. اعترافات رئيس مجموعة استهدفت مطار أربيل (فيديو)
أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق الخاص بالقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل منتصف فبراير الماضي.
وذكر بيان للمديرية: "تم العثور على سيارة نوع (كيا) كانت تحمل على متنها الصواريخ التي استهدفت أربيل ومطارها، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".
وأضاف: "أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي أعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذه".
وتابع بيان المديرية: "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذا آخر للهجوم، وما يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما".
وأعلن البيان عن "إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".
وفي منتصف فبراير الماضي شن هجوم على مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخا، أدت إلى مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح.
المصدر: RT