العراق.. اعترافات رئيس مجموعة استهدفت مطار أربيل (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق الخاص بالقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل منتصف فبراير الماضي.

وذكر بيان للمديرية: "تم العثور على سيارة نوع (كيا) كانت تحمل على متنها الصواريخ التي استهدفت أربيل ومطارها، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة".

وأضاف: "أظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي أعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذه".

وتابع بيان المديرية: "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذا آخر للهجوم، وما يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما".

وأعلن البيان عن "إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".

وفي منتصف فبراير الماضي شن هجوم على مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخا، أدت إلى مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح.

المصدر: RT