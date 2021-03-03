نتنياهو ردا على "الجنائية الدولية": إسرائيل تتعرض لهجوم وسنتصرف ضده

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

ووصف نتنياهو اليوم الأربعاء القرار الصادر عن المدعية العامة في المحكمة الدولية، فاتو بنسودا، بأنه "مثال لمعاداة السامية والنفاق"، مضيفا: "تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل".

وشدد رئيس الحكومة على أن "المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي"، مضيفا: "بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية".

وتعهد نتنياهو بأن حكومته "ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا".

وتأتي هذه التصريحات ردا على تأكيد المدعية العامة في المحكمة الدولية قرارها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ 13 يونيو 2014.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل