"سانا": ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بدرعا جنوب سوريا ( صور)

أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة "ضبطت في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين".

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ونقلت الوكالة عن قائد ميداني قوله إنه "أثناء تفتيش المزارع في الريف الغربي من محافظة درعا تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة منها ما كان معدا للتهريب وقسم مجهز للبيع" مشيرا إلى أن ضبط الأسلحة جاء "بفضل التعاون المثمر بين الجهات المختصة والأهالي الشرفاء من أبناء المحافظة".

وبين القائد الميداني أن "الأسلحة المضبوطة تضم بنادق آلية وقواذف "آر بي جي" وقناصات غربية ورشاشات "بي كي سي" وذخيرة رشاشات "بي كي سي" ودوشكا وقنابل يدوية"، مؤكدا أن "الجهات المختصة ستواصل مهامها في تطهير جميع مناطق المحافظة من مخلفات الإرهابيين وستقوم بسحب كل الأسلحة غير الشرعية بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن".

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المصدر: "سانا"