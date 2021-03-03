الحوثيون: أمريكا تدين نفسها بنفسها

علقت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، على إعلان واشنطن فرض عقوبات على اثنين من قادتها.

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وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي يرأس وفد "أنصار الله" المتفاوض، في بيان نشره مركز الإعلام الثوري (التابع للجماعة): "أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية الحوثية وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين".

وأوضحت الوزارة أن الشخصين المذكورين "يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

من جانبها قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات جاءت عقب محاولات الاعتداء المتكررة على السعودية.

المصدر: RT