القاهرة وعمان ورام الله تدعو لتفعيل الجهود من أجل إحياء عملية السلام

أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين خلال اجتماع تشاوري في القاهرة اليوم الأربعاء استمرار التنسيق الثلاثي بهدف إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الوزراء الثلاثة أثنوا على "ما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قدما بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات، فضلا عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية".

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وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي "أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات".

وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كما أعربوا عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

واتفق الوزراء على "أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."

من جانبه، أعرب شكري عن دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من قبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلع لأن تسهم الانتخابات المقبلة في إنهاء ملف الانقسام.

المصدر: "الأهرام"