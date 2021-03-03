مصر.. 42 وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10778، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 183591.

وفي اليوم السابق، أعلنت مصر عن تسجيل 48 وفاة و586 إصابة بالفيروس.

وكانت مصر قد تسلمت في الآونة الأخيرة 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر الماضي.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" في أوائل فبراير، في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

المصدر: "رويترز"