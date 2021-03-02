مصر.. حريق هائل في مصنع بمدينة السادات والحماية المدنية تتدخل (فيديو)

نشب مساء يوم الثلاثاء حريق هائل في مصنع بمنطقة المطورين بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية بمصر، ما أسفر عن إصابة مواطن باختناق أسعف على الفور بمستشفى السادات العام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية، من السيطرة على ألسنة اللهب في المنطقة المذكورة.

ورجح مصدر أمني في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب.

ولفت إلى إصابة أحد العمال باختناق نقل على الفور إلى مستشفى السادات العام لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

المصدر: "بوابة الأهرام"