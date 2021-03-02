مصدر لـRT: مخاوف سعودية من احتمال شن هجمات صاروخية من العراق

كشف مصدر عراقي، اليوم الثلاثاء، بعض تفاصيل زيارة رئيس هيئة الأركان السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي، إلى العراق .

وقال المصدر لـRT، إن "الرويلي بحث مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله ملفات مشتركة حول العلاقات العسكرية بين البلدين وتأمين الحدود".

وأضاف، أن "السعودية أكدت امتلاكها معلومات عن وجود تهديدات تطالها من داخل الأراضي العراقية، خاصة في ما يتعلق بوجود طائرات مسيرة وصواريخ قد تستهدف الأراضي السعودية".

وأشار المصدر إلى "وجود مخاوف سعودية من احتمال أن تتعرض إلى هجمات من جماعات اعتبرتها موالية لإيران، قد تستخدم الأراضي العراقي لشن هجمات عليها".

والشهر الماضي كشفت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي في الرياض خلال يناير الماضي.

المصدر: RT