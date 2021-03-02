لبنان.. قطع الطرقات مع تواصل انهيار الليرة (فيديو)

عاد قطع الطرقات في لبنان إلى الواجهة بعد أن لامس سعر صرف الليرة اللبنانية العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.

واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، قام المواطنون اللبنانيون بقطع عدد كبير من الطرقات في كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا.

من بشارة الخوري قبل قليل.

بريد الصفحة#أخبار_الساحةpic.twitter.com/tSXvprajfR — أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) March 2, 2021

وفي السياق أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المحتجين أقفلوا محال الصيرفة في في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".

🇱🇧مشاهد من مختلف المناطق للتجمعات الغاضبة و قطع الطرقات pic.twitter.com/18DPTPkKyS — LEB NOW (@leb_now) March 2, 2021

وتصدر هاشتاغ "لبنان_ليس_بخير" و"#الدولار" عبر موقع "تويتر"، حيث أعرب المغردون عن غضبهم وامتعاضهم من الأوضاع.

وعلقت إحدى المغردات على انهيار الليرة، قائلة: "تخيلوا أن تعملوا لمدة شهر كامل مقابل 68$ وعائلة كاملة يجب أن تعتاش على هذا المبلغ... هذا هو الجحيم".

Imagine working an entire month for $68 and you & your family had to live on it.



This is what a living hell really looks like.#Lebanon

#لبنان_ليس_بخير — Lina Zhaim (@LinaZhaim) March 2, 2021

المصدر: RT