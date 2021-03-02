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مصر والسودان يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري

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مصر والسودان يوقعان اتفاقية للتعاون العسكري
Reuters MEAST DEF SOCC SOC PIA EG SPO
آلية وجنود تابعون للجيش المصري
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وقع السودان ومصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، إثر زيارة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، العاصمة السودانية الخرطوم.

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وشدد الفريق محمد فريد على أن بلاده "تسعى لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن "السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين".

كما أعرب رئيس أركان الجيش المصري عن "استعداد القاهرة لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة"، معتبرا أن مستوى التعاون العسكري مع السودان "غير مسبوق".

من جانبه، رأى رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن "الهدف من الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للبلدين، لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم"، متوجها بالشكر إلى مصر، على "الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة".

المصدر: "سبوتنيك"

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