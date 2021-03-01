الحوثيون يطالبون بفتح ممرات آمنة لخروج النازحين من مأرب

طالب الحوثيون مساء يوم الاثنين، بفتح ممرات آمنة لخروج النازحين من مأرب، مؤكدين أنهم جاهزون لاستقبالهم.

وكانت الحكومة اليمنية قد دعت يوم السبت، المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، الذين يواجهون تبعات آلة الحرب الحوثية.

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وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن محافظة مأرب، ومنذ الانقلاب الحوثي، تؤوي أكثر من مليوني نازح فروا بحثا عن الأمان، مشيرة إلى أن مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأعربت عن "استغرابها لصمت المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية وكأن الفاعل مجهول، وهي تشاهد وتسمع ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة تلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني".

وناشدت الخارجية اليمنية جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن التحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم، مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد بث مشاهد مصورة توثق لحظة قصف الحوثيين لمنازل المواطنين في القرى المأهولة بمديرية صرواح غرب مأرب، بالقذائف المدفعية والصواريخ.

مشاهد مصورة توثّق لحظات قصف مليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في القرى الآهلة بالسكان بمديرية صرواح غرب مارب.



رابط الفيديو¦https://t.co/gulZBg8fLA — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 27, 2021

المصدر: RT + وكالات