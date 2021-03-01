دنيا بطمة تعلن براءتها.. آخر تطورات القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي" (فيديو)

أعلنت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء، براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي" بسبب عدم كفاية الأدلة.

وبدت الفنانة دنيا بطمة متأثرة وهي تذرف للدموع، أثناء حديث محاميها النقيب، عبد اللطيف بوعشرين، عن شقيقتها ابتسام بطمة.

وقام بوعشرين خلال المؤتمر الصحفي بعرض وثائق تفيد ببراءة الشقيقين من تهمة تسيير حساب "حمزة مون بيبي" أو أي علاقة لهما به.

ولفت إلى أن "المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وشقيقتها، للحساب أو أنهما تدخلتا من خلال الصور، في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".

وفي أول رد فعل لها على الحكم بالبراءة، تجنبت النجمة المغربية الحديث عن الأمر بشكل مباشر واكتفت بنشر رسالة لمحبيها تؤكد من خلالها أن هناك من يحاول قرصنة حسابها واستهدافها بغرض الإساءة لها، مما دفعها لتأجيل مسابقتها الرمضانية لمتابعيها.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية قرر الشهر الماضي اعتقال ابتسام بطمة بعد أسابيع من إلقاء القبض على مصممة الأزياء عائشة عياش التي أدلت باعترافات مفصلة عن المتورطين في القضية، ويبدو أن ما اعترفت قد أسهم في توجيه أصابع الاتهام بعنف نحو شبيهة الفنانة المغربية الشهيرة.

المصدر: سائل إعلام مغربية