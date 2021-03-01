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وزير الخارجية الأمريكي: حكومتا السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الأمريكي: حكومتا السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن
Reuters TOM BRENNER
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن حكومتي السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن.

وقال في حديثه بعد زيارة قام بها إلى المنطقة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن "السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان ومتحمستان لإيجاد طريقة لإنهاء الأزمة اليمنية".

وأضاف مخاطبا جماعة "أنصار الله" الحوثيين، إن "أول خطوة ضرورية نحو حل الأزمة في اليمن هي وقف الهجوم على مأرب".

المصدر: "رويترز"

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