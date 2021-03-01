تظاهرات في بغداد والديوانية تأييدا لتظاهرات ذي قار (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بانطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظة الديوانية تأييدا للتظاهرات المستمرة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن "المتظاهرين في بغداد توجهوا إلى ساحة التحرير الشهيرة حيث مركز التظاهرات، وعند وصولهم لاحقتهم قوات حفظ القانون واضطروا للانسحاب باتجاه شارع السعدون القريب من الساحة".

وأضاف، أن "محافظة الديوانية شهدت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلال تظاهرات خرجت أيضا لمساندة تظاهرات ذي قار".

ويوم أمس، أمهل متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الحكومة ثلاثة أيام لتنفيذ عشرة مطالب وضعوها في قائمة سلمت للمحافظ الجديد.

وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.

المصدر: RT