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للمرة الثانية.. محمد علي الحوثي يثير حيرة متابعيه على "تويتر"

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للمرة الثانية.. محمد علي الحوثي يثير حيرة متابعيه على
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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أثار القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، حيرة متابعيه بتغريدة له عبر "تويتر" مؤلفة من ثلاثة حروف منفصلة.

وكتب الحوثي في تغريدته "م س ق"، دون أن يزيد أي تفاصيل أو يوضح المقصود، ما فتح الباب أمام تأويلات المغردين التي كان في القلب منها محافظة مأرب التي تشهد معارك ضارية بين "أنصار الله"، والقوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

وكتب أحد المتابعين محاولا تفسير أحرف الحوثي "مأرب سقطت"، في حين كتب آخر "مأرب سنعود قريبا"، وعلق متابع ثالث "معركة الساحل قربت".

وكان محمد علي الحوثي نشر تغريدة مماثلة في 27 فبراير، مؤلفة من أربع حروف منفصلة، أثارت الجدل أيضا بين متابعيه.

وكتب الحوثي في تغريدته: "ا ر ج ع" دون أي توضيح أو تفسير.

المصدر: "سبوتنيك" + RT

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