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دبيبة يعلن التزامه بوجود حقيقي وفعال للمرأة في الحكومة الليبية

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دبيبة يعلن التزامه بوجود حقيقي وفعال للمرأة في الحكومة الليبية
AFP
عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد دبيبة، التزامه بوجود حقيقي وفعال للمرأة الليبية في تشكيلته الحكومية الجديدة.

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كلام دبيبة جاء خلال لقائه مع عضوات ملتقى الحوار السياسي، بعدما كان أكد بوقت سابق أن "المجتمع الذكوري في ليبيا كان محتشما في تقديم المرأة لنا كمرشحات للحكومة".

وأرسل دبيبة، الخميس الماضي، مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، معربا عن أمله في أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استعرضت تعهدات خطية وقعها المرشحون للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، شملت الالتزام بتمثيل النساء في المناصب الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وقال دبيبة بهذا السياق: "قد نمكن المرأة بنسبة قد تكون أكثر أو أقل.. لن نلتزم في هذه المرة".


المصدر: بوابة الوسط

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