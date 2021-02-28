إماراتية تفوز بجائزة دولية كـ "أفضل مخترعة لعام 2020"

فازت طبيبة الأسنان الدكتورة وفاء البلوشي من هيئة الصحة بدبي بجائزة ستيفي الذهبية للمرأة، فئة "أفضل مخترعة لعام 2020".

وحلت المتسابقة في المركز الأول من ضمن أكثر من 2500 مرشح تقدموا باختراعاتهم وابتكاراتهم.

ويعد "ستيفي" البرنامج العالمي الوحيد الذي يعترف بالإنجازات في جميع جوانب العمل. وتقع مؤسسة جوائز ستيفي، في الولايات المتحدة، وهي الجهة المنظمة لسبع مسابقات مختلفة.

وقالت الدكتورة وفاء البلوشي: إن عدد اختراعاتها وصل حاليا إلى سبعة، منها 5 حصلت على براءة الاختراع، وهناك اختراعان لا يزالان قيد التسجيل.

وأكدت البلوشي أن "جائحة كورونا، التي أشغلت العالم العام الماضي، لم تمنعها من ممارسة ابتكاراتها واختراعاتها، واستطاعت الفوز، كما استطاعت تسجيل براءة اختراع في أمريكا، وعلى الرغم من انشغالها بمهامها الوظيفية في مركز الأزمات والكوارث، إلا أن ذلك لم يشغلها عن التسجيل في هذه الجائزة العالمية، وذلك لرفع اسم الإمارات في مجال طب الأسنان".

وبينت أن الجهاز الرقمي لخلع الأسنان، والذي أطلقت عليه "الملقط الإعصاري لخلع الأسنان"، يعمل بالتقنية الرقمية، من خلال إدخال أنبوب صغير في منطقة الأربطة بين السن وعظم الفك، حيث تقوم بتغيير درجة حرارة الدم لتسهيل قطع الأربطة، وبالتالي يتم خلع السن أو الضرس من دون ألم وبأقل مجهود.

وأكدت أن عملية الاستشفاء تكون أسهل بكثير من خلال هذا الجهاز، كونه يعتمد على كمية ضئيلة من المخدر مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أنه يحافظ على عظام الفك، كونه لا يتطلب التوسعة بين عظام الفك لخلخلة الأسنان، ما يجعل الجهاز أكثر أماناً في عملية الخلع، كما أنه لا يحتاج إلى تأمين بقية الأسنان أثناء الخلع الذي يتم بأقل تكلفة.

المصدر: البيان