الحلبوسي: على ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق عدم التدخل فيما لا يعنيهم

وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رسالة إلى "بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق"، ودعاهم إلى عدم التدخل فيما "لا يعنيهم".

وكتب على حسابه في "تويتر": "ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل في ما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يعامل بالمثل".

ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل. — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 27, 2021

وحدثت يوم أمس مشادة في الإعلام، بين السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ونظيره الإيراني، إيرن مسجدي، بشأن تواجد القوات التركية شمالي العراق.

وقال مسجدي خلال مقابلة صحفية: "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف: "يجب أن تتولى القوات العراقية توفير الأمن بنفسها، وقوات إقليم كردستان تحفظ الأمن في مناطقها، ويستتب الأمن في المنطقة. على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

وعلق نظيره التركي على حسابه في "تويتر": "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

المصدر: RT